Паралимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги шестого дня
3 сентября прошёл шестой соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с наиболее интересными медальными результатами дня на Паралимпиаде-2024.
Лёгкая атлетика, бег 1500 м, класс T13
- Александр Костин (Россия)
- Руай Джебабли (Тунис)
- Антон Кулятин (Россия)
Лёгкая атлетика, прыжки в длину, класс Т47
- Робьель Соль (Куба)
- Ван Хао (Китай)
- Никита Котуков (Россия)
Лёгкая атлетика, толкание ядра, F32
- Атанасиос Константинидис (Греция)
- Алексей Чуркин (Россия)
- Лазарос Стефанидис (Греция)
Плавание, 100 м на спине, S9
- Егор Щелканов (Беларусь)
- Уго Дидье (Франция)
- Богдан Мозговой (Россия)
Плавание, 200 м вольным стилем, S4
- Ами Омер Дадаон (Израиль)
- Роман Жданов (Россия)
- Такаюки Судзуки (Япония)
Плавание, 200 м комплексным стилем, SM11
- Дарья Лукьяненко (Россия)
- Ма Цзя (Китай)
- Цай Ливэнь (Китай)
Плавание, 200 м комплексным стилем, S13
- Игорь Бокий (Беларусь)
- Алекс Портал (Франция)
- Владимир Сотников (Россия)
Со всеми результатами пятого соревновательного дня вы можете ознакомиться на официальном сайте Паралимпиады.
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