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Паралимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги шестого дня

Паралимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги шестого дня
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3 сентября прошёл шестой соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с наиболее интересными медальными результатами дня на Паралимпиаде-2024.

Лёгкая атлетика, бег 1500 м, класс T13

  1. Александр Костин (Россия)
  2. Руай Джебабли (Тунис)
  3. Антон Кулятин (Россия)

Лёгкая атлетика, прыжки в длину, класс Т47

  1. Робьель Соль (Куба)
  2. Ван Хао (Китай)
  3. Никита Котуков (Россия)

Лёгкая атлетика, толкание ядра, F32

  1. Атанасиос Константинидис (Греция)
  2. Алексей Чуркин (Россия)
  3. Лазарос Стефанидис (Греция)

Плавание, 100 м на спине, S9

  1. Егор Щелканов (Беларусь)
  2. Уго Дидье (Франция)
  3. Богдан Мозговой (Россия)

Плавание, 200 м вольным стилем, S4

  1. Ами Омер Дадаон (Израиль)
  2. Роман Жданов (Россия)
  3. Такаюки Судзуки (Япония)

Плавание, 200 м комплексным стилем, SM11

  1. Дарья Лукьяненко (Россия)
  2. Ма Цзя (Китай)
  3. Цай Ливэнь (Китай)

Плавание, 200 м комплексным стилем, S13

  1. Игорь Бокий (Беларусь)
  2. Алекс Портал (Франция)
  3. Владимир Сотников (Россия)

Со всеми результатами пятого соревновательного дня вы можете ознакомиться на официальном сайте Паралимпиады.

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