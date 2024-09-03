Паралимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги шестого дня

3 сентября прошёл шестой соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с наиболее интересными медальными результатами дня на Паралимпиаде-2024.

Лёгкая атлетика, бег 1500 м, класс T13

Александр Костин (Россия) Руай Джебабли (Тунис) Антон Кулятин (Россия)

Лёгкая атлетика, прыжки в длину, класс Т47

Робьель Соль (Куба) Ван Хао (Китай) Никита Котуков (Россия)

Лёгкая атлетика, толкание ядра, F32

Атанасиос Константинидис (Греция) Алексей Чуркин (Россия) Лазарос Стефанидис (Греция)

Плавание, 100 м на спине, S9

Егор Щелканов (Беларусь) Уго Дидье (Франция) Богдан Мозговой (Россия)

Плавание, 200 м вольным стилем, S4

Ами Омер Дадаон (Израиль) Роман Жданов (Россия) Такаюки Судзуки (Япония)

Плавание, 200 м комплексным стилем, SM11

Дарья Лукьяненко (Россия) Ма Цзя (Китай) Цай Ливэнь (Китай)

Плавание, 200 м комплексным стилем, S13

Игорь Бокий (Беларусь) Алекс Портал (Франция) Владимир Сотников (Россия)

Со всеми результатами пятого соревновательного дня вы можете ознакомиться на официальном сайте Паралимпиады.