Паралимпиада-2024 в Париже: Россия поднялась на одну позицию, Китай удерживает лидерство

3 сентября прошёл очередной соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

По его итогам сборная России, выступающая в нейтральном статусе, поднялась с восьмого на седьмое место в медальном зачёте. За 3 сентября национальная команда завоевала девять медалей разного достоинства: две золотые, две серебряные и пять бронзовых. Лидерство в зачёте по-прежнему удерживает команда Китая.

Паралимпиада-2024. Медальный зачёт на 3 сентября:

1. Китай (111 медалей = 51 золотая + 39 серебряных + 21 бронзовая).

2. Великобритания (59 медалей = 30 золотых + 17 серебряных + 12 бронзовых).

3. США (52 медали = 18 золотых + 23 серебряных + 11 бронзовых).

4. Бразилия (48 медалей = 14 золотых + 10 серебряных + 24 бронзовых).

5. Франция (38 медалей = 11 золотых + 12 серебряных + 15 бронзовых).

6. Италия (34 медали = 10 золотых + 8 серебряных + 16 бронзовых).

7. Россия (40 медалей = 9 золотых + 16 серебряных + 15 бронзовых).