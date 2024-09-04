Медали сборной России на Паралимпийских играх — 2024 в Париже, 3 сентября

3 сентября прошёл шестой соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже. Сборная России, выступающая на Паралимпиаде в нейтральном статусе, завоевала в этот день девять медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами отечественных спортсменов.

Чемпионкой Игр с новым мировым рекордом на дистанции 200 метров комплексным плаванием в классе SM11 стала Дарья Лукьяненко.

В лёгкой атлетике в забеге на дистанции 1500 метров в классе Т13 среди мужчин золотую медаль с новым паралимпийским рекордом завоевал Александр Костин. Антон Кулятин в этом забеге завоевал бронзу.

Серебряными призёрами стали Роман Жданов — в заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S4 среди и Алексей Чуркин — в соревнованиях по лёгкой атлетике в толкании ядра в классе F32 среди мужчин.

Бронзовые медали Игр завоевали Никита Котуков в соревнованиях по лёгкой атлетике в прыжках в длину в классе Т47, Богдан Мозговой — в заплыве на дистанции 100 метров на спине в классе S9, Владимир Сотников — в заплыве на дистанции 200 метров комплексным плаванием в классе SМ13 и Виктория Сланова — в забеге на дистанции 400 метров в классе Т37 среди женщин.

Таким образом, сборная России, выступающая в нейтральном статусе, поднялась с восьмого на седьмое место в медальном зачёте. За 3 сентября национальная команда завоевала девять медалей разного достоинства: две золотые, две серебряные и пять бронзовых. Лидерство в зачёте по-прежнему удерживает команда Китая.

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