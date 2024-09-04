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«Не жалейте нас». Американский паралимпиец Ник Мэйхью сделал громкое заявление

«Не жалейте нас». Американский паралимпиец Ник Мэйхью сделал громкое заявление
Ник Мэйхью
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Американский спринтер, трёхкратный чемпион Паралимпийских игр 2021 года Ник Мэйхью обратился к общественности в социальных сетях. Он попросил относиться к паралимпийцам так же, как и к другим спортсменам.

«Послушайте, мы — паралимпийцы. Мы не хотим, чтобы к нам относились как к олимпийцам. Мы не олимпийцы. Мы не считаем себя ими, и мы гордимся тем, что мы паралимпийцы. Мы хотим, чтобы на нас смотрели так же, как и на остальных спортсменов. Подбадривайте, освистывайте, смейтесь, создавайте мемы! Не относитесь к нам хуже!

Когда общество видит кого-то с инвалидностью, то тут же начинает ощущать себя неловко или же меняет тон по отношению к нам. Не жалейте нас. Нас не за что жалеть. Это наша норма», — написал спортсмен в социальных сетях.

Мэйхью выступит в Париже-2024 в соревнованиях по прыжкам в длину и забеге на 100 м в классе T38.

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