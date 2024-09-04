«Невероятное мужество и патриотизм». Мария Захарова — о россиянах на Паралимпиаде-2024

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о выступлении российских спортсменов на Паралимпиаде-2024 в Париже.

«Через что сейчас проходят паралимпийцы — это настоящий подвиг, потому что это люди, которым и так на определённых этапах жизни судьба не благоволила, но они сумели это преодолеть и стать символами для людей, которые могли потерять надежду.

Получается, что второй раз они получают удар за ударом от людей, которые должны были бы создавать условия для их дальнейшей мотивации. То, что они в этих ситуациях не сдаются и идут вперёд, показывают рекорды и завоёвывают медали на благо страны и народа, на мой взгляд, невероятное мужество и невероятный патриотизм. Огромное им за это спасибо! Они мотивирующая сила для нас всех», — приводит слова Захаровой «РИА Новости Спорт».