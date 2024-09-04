Хетаг Хинчагов выиграл золото Паралимпиады-2024 в прыжках в длину

Российский паралимпиец Хетаг Хинчагов стал победителем соревнований по прыжкам в длину в классе Т38 на Паралимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). В лучшей попытке россиянин показал результат в 6,52 метра.

Серебро Паралимпиады завоевал китайский спортсмен Чжун Хуанхао (6,50 м), а бронза досталась колумбийцу Хосе Грегорио Лемосу Ривасу (6,40).

Отметим, что это первая награда на Играх у российского спортсмена. На соревнованиях в Токио-2020 Хинчагов остался четвёртым. В этом сезоне атлет также стал серебряным призёром ЧМ-2024 в Кобе (Япония).

Ранее Андрей Вдовин завоевал золотую медаль в беге на дистанции 400 м в классе Т37, в который входят спортсмены с нарушениями координации. Вдовин стал двукратным паралимпийским чемпионом, в Токио-2020 он также победил на данной дистанции. В Париже-2024 россиянин выиграл бронзу на дистанции 100 м.