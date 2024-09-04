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Паралимпиец Вдовин — о победе на Играх-2024: начало вырубать ноги за 20 метров до финиша

Паралимпиец Вдовин — о победе на Играх-2024: начало вырубать ноги за 20 метров до финиша
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Российский легкоатлет Андрей Вдовин прокомментировал победное выступление на Паралимпиаде-2024 в Париже. Сегодня спортсмен завоевал золото в беге на дистанции 400 м в классе Т37.

— Что вы чувствуете?

— Сейчас всё нормально. Но сразу после финиша меня вырубило. Это была крайне тяжёлая гонка. Более тяжёлая, чем в Токио. И более эмоциональная. Но я на седьмом небе от счастья, конечно. Я выиграл две Паралимпиады подряд. Такое удаётся далеко не каждому.

— И заруба с бразильцем у вас была плотная.

— Да, он же очень молодой, быстрый. С ним очень трудно соревноваться. Пока не видел повтор нашего забега, но во время финала чувствовал, что мы бежим где‑то рядом. У меня ноги начало вырубать за 20 метров до финиша. Но и с бразильцем происходило то же самое. Отличный был забег, это было круто, — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 августа.

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