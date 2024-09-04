«Почему это разрешено?» Шэрон Дэвис — о преимуществе трансгендера* Петрилло над женщинами

Итальянская легкоатлетка Валентина Петрилло, ставшая первым трансгендером* в истории Паралимпийских игр подверглась критике со стороны призёра Олимпийских игр 1980 года в Москве в плавании Шэрон Дэвис.

«Итак, мы запрещаем Лэнсу Армстронгу принимать допинг, что дало бы ему небольшое, но значимое преимущество перед соперниками-мужчинами, потому что это жульничество, но мы разрешаем Валентине Петрилло, 51-летнему мужчине, иметь огромное преимущество без каких-либо проблем перед соперницами-женщинами. Почему это разрешено?» — написала Дэвис в социальных сетях.

Валентина Петрилло на Паралимпиаде в Париже в предварительном забеге на дистанции 400 м среди спортсменок с нарушением зрения показала шестой результат (58,35).

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