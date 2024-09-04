Андрей Николаев стал третьим на дистанции 400 м вольным стилем на Паралимпиаде-2024

Российский пловец Андрей Николаев завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) на дистанции 400 м вольным стилем. Он выступает в классе S8, в который входят люди с различными формами инвалидности, в том числе ампутированными конечностями и церебральным параличом.

Андрей преодолел дистанцию за 4.24,00. Быстрее остальных дистанцию преодолел итальянец Альберто Амодео, показав результат 4 минуты 23,23 секунды. Второе место занял канадец Рид Максвелл (4.23,90).

В Токио-2020 российский спортсмен победил на дистанции 400м вольным стилем, а также выиграл золото в эстафете и серебряную награду на дистанции 100 м вольным стилем.

Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом. Валерия Шабалина принесла сборной России третье золото на Паралимпиаде-2024.