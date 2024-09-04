Американка российского происхождения Лонг стала 17-кратной чемпионкой Паралимпийских игр

Американская пловчиха Джессика Лонг стала 17-кратной чемпионкой Паралимпийских игр на дистанции 400 м вольным стилем в категории S8 c результатом 4.48,47.

Второе место заняла британская спортсменка Элис Тай (4.52, 24), а тройку лидеров замкнула итальянка Ксения Франческа Палаццо (5.00,13).

Джессика Лонг (Татьяна Кириллова) родилась в Братске. Мать оставила девочку в детском доме. В возрасте 13 месяцев Лонг удочерила семья из США.

Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом. В общей сложности в Паралимпиаде-2024 соревнуются около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей.