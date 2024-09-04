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Егор Ефросинин завоевал бронзу на Паралимпиаде в Париже на дистанции 50 м вольным стилем

Егор Ефросинин завоевал бронзу на Паралимпиаде в Париже на дистанции 50 м вольным стилем
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Российский пловец Егор Ефросинин стал бронзовым призёром на Паралимпийских играх — 2024 в Париже на дистанции 50 м вольным стилем в категории S7 с результатом 28.02. Золото заработал Украинец Андрей Трусов с мировым рекордом (26.38), а серебряным призёром стал Карлос Серрано Сарате из Колумбии (27.60).

Ранее россиянин Андрей Николаев завоевал бронзовую медаль на дистанции 400 м вольным стилем. Валерия Шабалина завоевала вторую золотую медаль на дистанции 200 м комплексом.

Паралимпиада в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них принимают участие 85 российских спортсменов. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Разыгрывается 549 комплектов медалей.

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