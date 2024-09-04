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Владимир Свиридов выиграл золото Паралимпиады, установив мировой рекорд в толкании ядра

Владимир Свиридов выиграл золото Паралимпиады, установив мировой рекорд в толкании ядра
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Российский легкоатлет Владимир Свиридов, выступающий в классе F36, выиграл золото Паралимпиады-2024, установив мировой рекорд в толкании ядра. Его результат — 17,18 м. Отметим, что золото в этой дисциплине Свиридов брал и на предыдущих Играх в Токио.

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Ранее мировой рекорд, установленный в июле 2023 года, принадлежал представителю Туниса Яссину Геничи — 16,86 м.

Серебряную награду выиграл ещё один россиянин — Алан Кокойты (16,27). Тройку замкнул Дастан Мукашбеков из Казахстана (16,00).

Паралимпиада в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них принимают участие 85 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе. Разыгрывается 549 комплектов медалей.

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