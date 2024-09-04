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Легкоатлетка Евгения Галактионова выиграла бронзовую медаль в толкании ядра

Легкоатлетка Евгения Галактионова выиграла бронзовую медаль в толкании ядра
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Российская легкоатлетка Евгения Галактионова, выступающий в классе F32, выиграла бронзу Паралимпиады-2024 в толкании ядра. Её результат — 7,72 м.

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Золотую медаль с мировым рекордом выиграла украинка Анастасия Москаленко (8,00 м), серебро в активе бразильянки Ванны Хелены Брито Оливейры (7,89 м).

Отметим, что другая россиянка — Наргиза Сафарова — в этой дисциплине остановилась на четвёртой строчке (6,02 м).

Ранее ещё один российский легкоатлет Владимир Свиридов, выступающий в классе F36, выиграл золото Паралимпиады-2024, установив мировой рекорд в толкании ядра (17,18 м).

Паралимпиада в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них принимают участие 85 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе. Разыгрывается 549 комплектов медалей.

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