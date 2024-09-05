Паралимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги седьмого дня

4 сентября прошёл седьмой соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с наиболее интересными медальными результатами дня на Паралимпиаде-2024.

Плавание. Женщины, 200 м, комплекс, класс S14

1. Валерия Шабалина (Россия) Поппи Маскилл (Великобритания) Айра Киносита (Япония)

Плавание. Мужчины, 50 м, вольный стиль, S7

1. Андрей Трусов (Украина) Карлос Серрано Сарате (Колумбия) Егор Ефросинин (Россия)

Плавание. Мужчины, 400 м, вольный стиль, S8

1. Альберто Амодео (Италия) Рид Максвелл (Канада) Андрей Николаев (Россия)

Лёгкая атлетика. Мужчины, бег, 400 м, T37

Андрей Вдовин (Россия) Бартоломеу да Силва Чавес (Бразилия) Амен Аллаха Тиссау (Тунис)

Лёгкая атлетика. Мужчины, прыжки в длину, T38

Хетаг Хинчагов (Россия) Чжун Хуанхао (Китай) Хосе Грегорио Лемос Ривас (Колумбия)

Лёгкая атлетика. Мужчины, толкание ядра, F36

Владимир Свиридов (Россия) Алан Кокойты (Россия) Дастан Мукашбеков (Казахстан)

Лёгкая атлетика. Женщины, толкание ядра, F32

Анастасия Москаленко (Украина) Ванна Хелена Брито Оливейра (Бразилия) Евгения Галактионова (Россия)

Со всеми результатами пятого соревновательного дня вы можете ознакомиться на официальном сайте Паралимпиады.