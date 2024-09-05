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Паралимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги седьмого дня, 4 сентября

Паралимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги седьмого дня
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4 сентября прошёл седьмой соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с наиболее интересными медальными результатами дня на Паралимпиаде-2024.

Плавание. Женщины, 200 м, комплекс, класс S14

  1. 1. Валерия Шабалина (Россия)
  2. Поппи Маскилл (Великобритания)
  3. Айра Киносита (Япония)
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Плавание. Мужчины, 50 м, вольный стиль, S7

  1. 1. Андрей Трусов (Украина)
  2. Карлос Серрано Сарате (Колумбия)
  3. Егор Ефросинин (Россия)
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Плавание. Мужчины, 400 м, вольный стиль, S8

  1. 1. Альберто Амодео (Италия)
  2. Рид Максвелл (Канада)
  3. Андрей Николаев (Россия)
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Андрей Николаев, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024

Лёгкая атлетика. Мужчины, бег, 400 м, T37

  1. Андрей Вдовин (Россия)
  2. Бартоломеу да Силва Чавес (Бразилия)
  3. Амен Аллаха Тиссау (Тунис)
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Лёгкая атлетика. Мужчины, прыжки в длину, T38

  1. Хетаг Хинчагов (Россия)
  2. Чжун Хуанхао (Китай)
  3. Хосе Грегорио Лемос Ривас (Колумбия)
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Лёгкая атлетика. Мужчины, толкание ядра, F36

  1. Владимир Свиридов (Россия)
  2. Алан Кокойты (Россия)
  3. Дастан Мукашбеков (Казахстан)
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Лёгкая атлетика. Женщины, толкание ядра, F32

  1. Анастасия Москаленко (Украина)
  2. Ванна Хелена Брито Оливейра (Бразилия)
  3. Евгения Галактионова (Россия)
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Со всеми результатами пятого соревновательного дня вы можете ознакомиться на официальном сайте Паралимпиады.

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