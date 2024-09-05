Паралимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги седьмого дня

4 сентября прошёл седьмой соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с наиболее интересными медальными результатами дня на Паралимпиаде-2024.
Плавание. Женщины, 200 м, комплекс, класс S14
- 1. Валерия Шабалина (Россия)
- Поппи Маскилл (Великобритания)
- Айра Киносита (Япония)
Плавание. Мужчины, 50 м, вольный стиль, S7
- 1. Андрей Трусов (Украина)
- Карлос Серрано Сарате (Колумбия)
- Егор Ефросинин (Россия)
Плавание. Мужчины, 400 м, вольный стиль, S8
- 1. Альберто Амодео (Италия)
- Рид Максвелл (Канада)
- Андрей Николаев (Россия)
Лёгкая атлетика. Мужчины, бег, 400 м, T37
- Андрей Вдовин (Россия)
- Бартоломеу да Силва Чавес (Бразилия)
- Амен Аллаха Тиссау (Тунис)
Лёгкая атлетика. Мужчины, прыжки в длину, T38
- Хетаг Хинчагов (Россия)
- Чжун Хуанхао (Китай)
- Хосе Грегорио Лемос Ривас (Колумбия)
Лёгкая атлетика. Мужчины, толкание ядра, F36
- Владимир Свиридов (Россия)
- Алан Кокойты (Россия)
- Дастан Мукашбеков (Казахстан)
Лёгкая атлетика. Женщины, толкание ядра, F32
- Анастасия Москаленко (Украина)
- Ванна Хелена Брито Оливейра (Бразилия)
- Евгения Галактионова (Россия)
Со всеми результатами пятого соревновательного дня вы можете ознакомиться на официальном сайте Паралимпиады.