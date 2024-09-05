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Медали сборной России на Паралимпийских играх — 2024 в Париже, 4 сентября

4 сентября прошёл седьмой соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже. Сборная России, выступающая на Паралимпиаде в нейтральном статусе, завоевала в этот день пять медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами отечественных спортсменов.

Андрей Вдовин завоевал золотую медаль Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в беге на дистанции 400 м в классе Т37,

Хетаг Хинчагов стал победителем соревнований по прыжкам в длину в классе Т38,

Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) на дистанции 200 м комплексом в классе S14,

Андрей Николаев завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) на дистанции 400 м вольным стилем в классе S8,

Егор Ефросинин стал бронзовым призёром на Паралимпийских играх — 2024 в Париже на дистанции 50 м вольным стилем в категории S7,

Владимир Свиридов, выступающий в классе F36, выиграл золото Паралимпиады-2024, установив мировой рекорд в толкании ядра,

Алан Кокойты выиграл серебро в классе F36 в толкании ядра,

Евгения Галактионова, выступающая в классе F32, выиграла бронзу Паралимпиады-2024 в толкании ядра