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Паралимпиада-2024 в Париже: Россия идёт восьмой в медальном зачёте, лидирует Китай

4 сентября прошёл седьмой соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в столице Франции Париже.

По его итогам сборная России, выступающая в нейтральном статусе, опустилась с седьмого на восьмое место в медальном зачёте. За 4 сентября российские паралимпийцы завоевали восемь медалей разного достоинства: четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые. Лидерство в зачёте по-прежнему удерживает команда Китая.

Паралимпиада-2024. Медальный зачёт на 4 сентября:

1. Китай (62 золотых + 46 серебряных + 27 бронзовых = 135 медалей).

2. Великобритания (33 золотых + 25 серебряных + 16 бронзовых = 74 медали).

3. США (25 золотых + 26 серебряных + 12 бронзовых = 63 медали).

4. Нидерланды (16 золотых + 7 серебряных + 5 бронзовых = 28 медалей).

5. Франция (15 золотых + 17 серебряных + 18 бронзовых = 50 медалей).

6. Бразилия (15 золотых + 15 серебряных + 27 бронзовых = 57 медалей).

7. Украина (13 золотых + 18 серебряных + 21 бронзовая = 52 медали).

8. Россия (13 золотых + 17 серебряных + 18 бронзовых = 48 медалей).

По общему количеству завоёванных медалей (48) сборная России занимает седьмое место.