Мутко — о россиянах на Паралимпиаде: наших спортсменов прекрасно принимают

Бывший министр спорта России Виталий Мутко считает, что российских паралимпийцев тепло приняли на Играх-2024 в Париже (Франция).

«России надо возвращаться в мировой спорт, спокойно работать. Сейчас идёт Паралимпиада, и все страхи наших коллег, которые вводят запретительные меры, они не оправдались. Наших спортсменов прекрасно принимают, если вокруг этого не делать политизацию. Сейчас провели жеребьёвку Лиги чемпионов. Почему бы нашим клубам не участвовать? Можно развести клубы из каких-то стран, если вы боитесь чего-то. Можно даже проводить на нейтральных полях матчи. Но почему наши ребята не должны играть, я не понимаю», — приводит слова Мутко ТАСС.

Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября.