Елена Прокофьева завоевала серебро в настольном теннисе на Паралимпиаде‑2024

Представительница России Елена Прокофьева, выступающая в классе WS11, завоевала серебряную медаль Паралимпиады-2024 в Париже. В матче за золото она уступила 21‑летней японке Нацуки Ваде в четырёх сетах. Матч закончился со счётом 1:3 (11:8, 8:11, 4:11, 4:11).

Елене Прокофьевой 53 года, россиянка является победительницей Паралимпиады‑2020 в Токио и чемпионкой мира 2018 года в одиночном разряде.

Напомним, Паралимпиада-2024 в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них примут участие 85 российских спортсменов. В Паралимпиаде-2024 примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.