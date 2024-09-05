22-летняя Дарья Лукьяненко завоевала второе золото Паралимпиады-2024, установив рекорд Игр

22-летняя российская пловчиха Дарья Лукьяненко стала чемпионкой Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) на дистанции 100 м брассом в классе SB11. В его рамках соревнуются спортсмены с нарушением зрения.

Лукьяненко преодолела предложенную дистанцию за 1.18,31. Это новый рекорд в истории Паралимпиад. Предыдущий (1.19,78) был установлен в 2021 году. Второй на дистанции 100 м брассом в Париже стала китаянка Ма Цзя (1.19,24), тройку призёров замкнула киприотка Каролина Пелендриту (1.21,64). Именно Пелендриту установила прошлый рекорд Паралимпиады.

Стоит отметить, что для Лукьяненко эта медаль стала четвёртой в Париже. Ранее она завоевала бронзовые медали в заплывах на 400 м вольным стилем и 100 м брассом и золотую награду на дистанции 200 м комплексным плаванием.

Паралимпиада в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них примут участие в общей сложности 85 российских спортсменов в нейтральном статусе.