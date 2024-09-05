Российская пловчиха Ищиулова выиграла четвёртую медаль на Паралимпиаде-2024

Российская пловчиха Виктория Ищиулова завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в плавании на дистанции 50 м вольным стилем в классе S8. Она преодолела дистанцию за 30,79.

Победу в заплыве одержала британка Элис Тай (29,91), второй финишировала представительница Бразилии Сесилия Джеронимо де Араухо (30,31).

Для Ищиуловой эта медаль стала четвёртой на Играх‑2024. Ранее она выиграла серебряные награды в заплывах на 100 м на спине и 200 м комплексом, а также показала третий результат в заплыве на 100 м брассом.

Напомним, Паралимпиада-2024 в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них примут участие 85 российских спортсменов. В Паралимпиаде-2024 примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.