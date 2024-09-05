Россиянка Светлана Кривенок завоевала бронзу Паралимпиады-2024 в толкании ядра

Представительница России Светлана Кривенок, выступающая в классе F33, заняла третье место в толкании ядра в рамках Паралимпиады-2024 в Париже. Спортсменка показала результат 7,74 метра.

Золотую медаль с паралимпийским рекордом выиграла представительница Китая У Цин (7,98 метра), серебро у мексиканки Гильды Гваделупе Коты Веры (7,89 метра).

Напомним, Паралимпиада-2024 в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них примут участие 85 российских спортсменов. В Паралимпиаде-2024 примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе. Лидерство в зачёте по-прежнему удерживает команда Китая.