Паралимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги восьмого дня

5 сентября прошёл восьмой соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с наиболее интересными медальными результатами дня на Паралимпиаде-2024.

Плавание, 100 м брассом, класс SB7

Мария Павлова (Россия) Лона Виннифрит (Великобритания) Тесс Раутлифф (Канада)

Плавание, 100 м брассом, класс SB11

Дарья Лукьяненко (Россия) Ма Цзя (Китай) Каролина Пелендриту (Кипр)

Плавание, 50 м вольным стилем, класс S8

Элис Тай (Великобритания) Сесилия Джеронимо де Араухо (Бразилия) Виктория Ищиулова (Россия)

Настольный теннис, финал, WS11

Нацуки Ваде (Япония) Елена Прокофьева (Россия)

Лёгкая атлетика, толкание ядра, класс F33

У Цин (Китай) Хильда Гвадалупа Кота Вера (Мексика) Светлана Кривенок (Россия)

Со всеми результатами пятого соревновательного дня вы можете ознакомиться на официальном сайте Паралимпиады.