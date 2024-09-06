Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада 2024 Новости

Паралимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги восьмого дня

Паралимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги восьмого дня
Аудио-версия:
Комментарии

5 сентября прошёл восьмой соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с наиболее интересными медальными результатами дня на Паралимпиаде-2024.

Плавание, 100 м брассом, класс SB7

  1. Мария Павлова (Россия)
  2. Лона Виннифрит (Великобритания)
  3. Тесс Раутлифф (Канада)

Плавание, 100 м брассом, класс SB11

  1. Дарья Лукьяненко (Россия)
  2. Ма Цзя (Китай)
  3. Каролина Пелендриту (Кипр)

Плавание, 50 м вольным стилем, класс S8

  1. Элис Тай (Великобритания)
  2. Сесилия Джеронимо де Араухо (Бразилия)
  3. Виктория Ищиулова (Россия)

Настольный теннис, финал, WS11

  1. Нацуки Ваде (Япония)
  2. Елена Прокофьева (Россия)

Лёгкая атлетика, толкание ядра, класс F33

  1. У Цин (Китай)
  2. Хильда Гвадалупа Кота Вера (Мексика)
  3. Светлана Кривенок (Россия)

Со всеми результатами пятого соревновательного дня вы можете ознакомиться на официальном сайте Паралимпиады.

Материалы по теме
Наши в Париже-2024: весь состав россиян на Паралимпиаде
Наши в Париже-2024: весь состав россиян на Паралимпиаде
Комментарии
Новости. Паралимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android