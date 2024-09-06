Паралимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги восьмого дня
5 сентября прошёл восьмой соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с наиболее интересными медальными результатами дня на Паралимпиаде-2024.
Плавание, 100 м брассом, класс SB7
- Мария Павлова (Россия)
- Лона Виннифрит (Великобритания)
- Тесс Раутлифф (Канада)
Плавание, 100 м брассом, класс SB11
- Дарья Лукьяненко (Россия)
- Ма Цзя (Китай)
- Каролина Пелендриту (Кипр)
Плавание, 50 м вольным стилем, класс S8
- Элис Тай (Великобритания)
- Сесилия Джеронимо де Араухо (Бразилия)
- Виктория Ищиулова (Россия)
Настольный теннис, финал, WS11
- Нацуки Ваде (Япония)
- Елена Прокофьева (Россия)
Лёгкая атлетика, толкание ядра, класс F33
- У Цин (Китай)
- Хильда Гвадалупа Кота Вера (Мексика)
- Светлана Кривенок (Россия)
Со всеми результатами пятого соревновательного дня вы можете ознакомиться на официальном сайте Паралимпиады.
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