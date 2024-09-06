Паралимпиада-2024 в Париже: Россия опустилась на девятое место в медальном зачёте

5 сентября прошёл очередной соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

По его итогам сборная России, выступающая в нейтральном статусе, опустилась с восьмого на девятое место в общекомандном медальном зачёте. За 5 сентября национальная команда завоевала пять медалей разного достоинства: две золотые, одну серебряную и две бронзовые. Лидерство в зачёте с огромным отрывом от конкурентов удерживает команда Китая.

Паралимпиада-2024. Медальный зачёт на 5 сентября:

1. Китай (166 медалей = 74 золотых + 55 серебряных + 37 бронзовых).

2. Великобритания (84 медали = 36 золотых + 29 серебряных + 19 бронзовых).

3. США (77 медалей = 27 золотых + 33 серебряные + 17 бронзовых).

4. Нидерланды (36 медалей = 21 золотая + 10 серебряных + 5 бронзовых).

5. Франция (61 медаль = 17 золотых + 22 серебряные + 22 бронзовые).

6. Италия (54 медали = 16 золотых + 11 серебряных + 27 бронзовых).

7. Украина (61 медаль = 15 золотых + 20 серебряных + 26 бронзовых).

8. Бразилия (62 медали = 15 золотых + 18 серебряных + 29 бронзовых).

9. Россия (53 медали = 15 золотых + 18 серебряных + 20 бронзовых).