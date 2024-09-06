Медали сборной России на Паралимпийских играх — 2024 в Париже, 5 сентября

5 сентября прошёл восьмой соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже. Сборная России, выступающая на Паралимпиаде в нейтральном статусе, завоевала в этот день пять медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами отечественных спортсменов.
Мария Павлова завоевала золотую медаль Паралимпиады-2024 в плавании на дистанции 100 м брассом в классе SB7 с новым мировым рекордом.
Елена Прокофьева, выступающая в классе WS11, завоевала серебряную медаль в настольном теннисе.
Дарья Лукьяненко стала чемпионкой в плавании на дистанции 100 м брассом в классе SB11 с новым паралимпийским рекордом.
Виктория Ищиулова завоевала бронзовую медаль в плавании на дистанции 50 м вольным стилем в классе S8.
Светлана Кривенок, выступающая в классе F33, заняла третье место в толкании ядра.