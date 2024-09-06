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Медали сборной России на Паралимпийских играх — 2024 в Париже, 5 сентября

Медали сборной России на Паралимпийских играх — 2024 в Париже, 5 сентября
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5 сентября прошёл восьмой соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже. Сборная России, выступающая на Паралимпиаде в нейтральном статусе, завоевала в этот день пять медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами отечественных спортсменов.

Мария Павлова завоевала золотую медаль Паралимпиады-2024 в плавании на дистанции 100 м брассом в классе SB7 с новым мировым рекордом.

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