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«Про себя пел». Легкоатлет Яремчук — о желании услышать гимн России на Паралимпиаде

«Про себя пел». Легкоатлет Яремчук — о желании услышать гимн России на Паралимпиаде
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Российский паралимпиец Александр Яремчук рассказал, что во время награждения на Играх в Токио и в Париже про себя пел гимн России.

«Моя заветная мечта – выиграть Паралимпиаду под флагом своей страны, услышать гимн своей страны. На Паралимпиаде в Сочи я почувствовал, каково это, выступать за свою страну. К сожалению, тогда в топ-3 забежать не удалось. Последний раз я выступал под российским флагом и слушал наш гимн на чемпионате Европы — 2021. Это непередаваемые ощущения, это такая мотивация! Но что мы сейчас можем сделать? Вот именно мы, спортсмены? Наша работа – тренироваться и выступать. Не мы эти правила устанавливали. Но я и в Токио, и в Париже про себя пел гимн России на пьедестале», — сказал Яремчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, Александр Яремчук стал чемпионом Паралимпиады-2024 в беге на 1500 м. Спортсмен преодолел дистанцию за 3.50,24.

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