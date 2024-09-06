«Про себя пел». Легкоатлет Яремчук — о желании услышать гимн России на Паралимпиаде

Российский паралимпиец Александр Яремчук рассказал, что во время награждения на Играх в Токио и в Париже про себя пел гимн России.

«Моя заветная мечта – выиграть Паралимпиаду под флагом своей страны, услышать гимн своей страны. На Паралимпиаде в Сочи я почувствовал, каково это, выступать за свою страну. К сожалению, тогда в топ-3 забежать не удалось. Последний раз я выступал под российским флагом и слушал наш гимн на чемпионате Европы — 2021. Это непередаваемые ощущения, это такая мотивация! Но что мы сейчас можем сделать? Вот именно мы, спортсмены? Наша работа – тренироваться и выступать. Не мы эти правила устанавливали. Но я и в Токио, и в Париже про себя пел гимн России на пьедестале», — сказал Яремчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, Александр Яремчук стал чемпионом Паралимпиады-2024 в беге на 1500 м. Спортсмен преодолел дистанцию за 3.50,24.