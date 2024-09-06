«Часть своей жизни отдают». Паралимпиец Яремчук — о критике в сторону россиян на ОИ

Российский паралимпиец Александр Яремчук рассказал, следил ли за Олимпиадой в Париже, а также о нелестных высказываниях в сторону российских спортсменов, участвующих на Играх.

— Следил за Олимпиадой?

— Конечно. Я её почти всю посмотрел. Лёгкую атлетику – точно всю.

— Кто-то смог тебя впечатлить?

— Американец Коул Хокер, который выиграл «полторашку». Это было очень красиво. Для меня это было самое яркое впечатление от Игр.

— Перед Олимпиадой было много споров, стоит ли нашим спортсменам там участвовать. Были даже такие высказывания, как «команда бомжей», «предатели». Не было обидно за спортсменов?

— Было, да. Многие, лёжа на диванах, не понимают, что спортсмены часть своей жизни отдают, чтобы просто поехать на Олимпиаду, не говоря о том, чтобы медаль завоевать.

— Но перед Паралимпиадой риторика резко поменялась.

— Мне кажется, перед Олимпиадой какая-то установка была, чтобы определённый информационный фон создать. А перед Паралимпиадой изначально всё было спокойно, — сказал Яремчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, Александр Яремчук стал чемпионом Паралимпиады-2024 в беге на 1500 м. Спортсмен преодолел дистанцию за 3.50,24.