Паралимпиец Яремчук: все хотят тебя скинуть с вершины, ты раздражитель абсолютно для всех

Российский легкоатлет Александр Яремчук высказался о победе на Паралимпиаде в Париже в беге на дистанции 1500 м, а также сравнил эту победу с Паралимпиадой в Токио.

— Когда было такое отставание, не приходила мысль – хоть бы вторым остаться?

— Честно говоря, вообще мыслей не было. Я просто сжал зубы и пытался оторваться от той группы, с которой боролся за второе место. Но метров за 150 до финиша заметил, что австралийца «вставило», у него силы закончились, скорость упала. Ну а когда его обогнал, то понял – никто у меня это золото не заберёт.

— Победа в Токио и победа в Париже. Их можно сравнить?

— Да каждая мне дорога. В Токио была моя первая паралимпийская победа. Очень долгожданная. Это была моя главная цель, к которой я очень долго шёл и забрался на эту вершину. В Париже я защищал свой титул, доказывал, что не просто так в течение целого паралимпийского цикла оставался одним из лучших в мире. Повторить победу – это классно по-своему. Ведь все хотят тебя скинуть с этой вершины, ты раздражитель абсолютно для всех, — сказал Яремчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.