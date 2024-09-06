Россиянин Иван Ревенко добыл золото Паралимпиады-2024 в метании копья

Российский легкоатлет Иван Ревенко стал победителем соревнований по метанию копья на Паралимпийских играх 2024 года в Париже в классе F54. Спортсмен метнул снаряд на отметку в 30,77 метра, установив личный рекорд.

Серебро Игр досталось представителю Мексики Эдгару Фуэнтесу Янесу (30,53 м), а бронзу завоевал греческий паралимпиец Эммануэль Стефанудакис (30,13 м).

Ранее в соревнованиях по толканию ядра Ревенко занял девятое место.

5 сентября 22-летняя российская пловчиха Дарья Лукьяненко стала чемпионкой Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) на дистанции 100 м брассом в классе SB11. В его рамках соревнуются спортсмены с нарушением зрения. Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября.