Паралимпийцев из России пригласили на церемонию закрытия Игр-2024

Российские спортсмены были приглашены на церемонию закрытия Игр-2024 в Париже (Франция), которая пройдёт 8 сентября. Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Оргкомитет «Париж-2024» пригласил российских и белорусских спортсменов, тренеров и персонал команды на церемонию закрытия Паралимпиады. Они смогут принять в ней участие на общих основаниях — им будет предоставлен трансфер, у них будут свои зрительские места. На закрытие поедут не все, поскольку уже на следующий день нашим спортсменам предстоит долгий перелёт в Россию через Стамбул. Но кто захочет — те смогут увидеть церемонию», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Сегодня, 6 сентября, российский параатлет Илья Ревенко завоевал золотую медаль в соревнованиях по метанию копья.