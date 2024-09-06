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Паралимпийцев из России пригласили на церемонию закрытия Игр-2024

Паралимпийцев из России пригласили на церемонию закрытия Игр-2024
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Российские спортсмены были приглашены на церемонию закрытия Игр-2024 в Париже (Франция), которая пройдёт 8 сентября. Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Оргкомитет «Париж-2024» пригласил российских и белорусских спортсменов, тренеров и персонал команды на церемонию закрытия Паралимпиады. Они смогут принять в ней участие на общих основаниях — им будет предоставлен трансфер, у них будут свои зрительские места. На закрытие поедут не все, поскольку уже на следующий день нашим спортсменам предстоит долгий перелёт в Россию через Стамбул. Но кто захочет — те смогут увидеть церемонию», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Сегодня, 6 сентября, российский параатлет Илья Ревенко завоевал золотую медаль в соревнованиях по метанию копья.

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