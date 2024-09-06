Муж олимпийской чемпионки Парижа-2024 Хантер Вудхолл стал паралимпийским чемпионом

Американский легкоатлет Хантер Вудхолл завоевал золотую медаль Паралимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). Он выиграл в финальном забеге в беге на дистанции 400 м в категории Т62. У Хантера парализованы обе ноги, на которых у него протезы.

Он является мужем Тары Дэвис-Вудхолл, которая выиграла золото Олимпиады-2024 в Париже в прыжках в длину.

Хантер преодолел дистанцию за 46,36 секунды и впервые в карьере стал паралимпийским чемпионом. Серебряный призёр немецкий бегун Йоханнес Флоорс показал результат 46,90 (лучший результат в сезоне). Бронза — у нидерландца Оливера Хендрикса (46,91 — личный рекорд).

Паралимпийские игры — 2024 проходят с 28 августа по 8 сентября в Париже. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом.