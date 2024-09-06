Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада 2024 Новости

Пловчиха Валерия Шабалина завоевала очередную медаль Паралимпиады-2024

Пловчиха Валерия Шабалина завоевала очередную медаль Паралимпиады-2024
Комментарии

Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала серебряную медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) на дистанции 100 м спиной. Она выступает в классе S14, в который входят люди с нарушением интеллекта. Ранее на Паралимпиаде Валерия выиграла два золота.

Валерия преодолела дистанцию за 1.06,68. Победительницей соревнований стала британка Поппи Маскилл с результатом 1.05,74. Бронзу взяла ещё одна представительница Великобритании Оливия Ньюман-Барониус (1.08,74).

Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом. Валерия Шабалина завоевала 55-ю медаль для России на Паралимпиаде.

Материалы по теме
Валерия Шабалина, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
Истории
Валерия Шабалина, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
Комментарии
Новости. Паралимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android