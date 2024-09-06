Первый трансгендер* в истории Паралимпиад провалила Игры в Париже

Первый трансгендер* в истории Паралимпиад итальянская легкоатлетка Валентина Петрилло неудачно выступила на Играх-2024 в Париже.

Сегодня, 6 сентября, Петрилло в своём полуфинальном забеге на 200 метров в классификации T12 для спортсменов с проблемами зрения она стала третьей, показав результат 25,92 секунды. В том же забеге участвовала россиянка Анна Кулинич-Сорокина, которая была дисквалифицирована из-за фальстарта. В общем зачёте из 12 участниц итальянка стала девятой, а к финалу допускаются четыре лучшие по времени спортсменки.

Ранее на Паралимпиаде-2024 50-летняя Петрилло на стадии полуфиналов завершила выступление в беге на 400 м. Легкоатлетке 50 лет. До того как стать трансгендером*, Петрилло выиграл 11 национальных титулов в мужских соревнованиях.

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