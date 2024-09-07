Паралимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги дня
В пятницу, 6 сентября, прошёл очередной соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с наиболее интересными медальными результатами дня на Паралимпиаде-2024.
Лёгкая атлетика, метание копья, класс F54.
- Иван Ревенко (Россия).
- Эдгару Фуэнтес Янес (Мексика).
- Эммануэль Стефанудакис (Греция).
Лёгкая атлетика, метание диска, класс F37.
- Толиббой Юлдашев (Узбекистан).
- Джесс Зесси (Канада).
- Али Хайдер (Пакистан).
Плавание, 100 м на спине, класс S14.
- Поппи Маскилл (Великобритания).
- Валерия Шабалина (Россия).
- Оливия Ньюман-Барониус (Великобритания).
Волейбол сидя.
- Иран.
- Босния и Герцеговина.
- Египет.
Со всеми результатами пятого соревновательного дня можно ознакомиться на официальном сайте Паралимпиады.
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