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Паралимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги дня

Паралимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги дня
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В пятницу, 6 сентября, прошёл очередной соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с наиболее интересными медальными результатами дня на Паралимпиаде-2024.

Лёгкая атлетика, метание копья, класс F54.

  1. Иван Ревенко (Россия).
  2. Эдгару Фуэнтес Янес (Мексика).
  3. Эммануэль Стефанудакис (Греция).

Лёгкая атлетика, метание диска, класс F37.

  1. Толиббой Юлдашев (Узбекистан).
  2. Джесс Зесси (Канада).
  3. Али Хайдер (Пакистан).

Плавание, 100 м на спине, класс S14.

  1. Поппи Маскилл (Великобритания).
  2. Валерия Шабалина (Россия).
  3. Оливия Ньюман-Барониус (Великобритания).

Волейбол сидя.

  1. Иран.
  2. Босния и Герцеговина.
  3. Египет.

Со всеми результатами пятого соревновательного дня можно ознакомиться на официальном сайте Паралимпиады.

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