Паралимпиада-2024 в Париже: Россия сохраняет девятое место в медальном зачёте

6 сентября прошёл очередной соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

По его итогам сборная России, выступающая в нейтральном статусе, сохраняет девятое место в общекомандном медальном зачёте. За 6 сентября национальная команда завоевала две медали разного достоинства: одну золотую и одну серебряную. Лидерство в зачёте с огромным отрывом от конкурентов удерживает команда Китая.

Паралимпиада-2024. Медальный зачёт на 5 сентября:

1. Китай (179 медалей = 79 золотых + 60 серебряных + 40 бронзовых).

2. Великобритания (92 медали = 40 золотых + 31 серебряных + 21 бронзовых).

3. США (82 медали = 29 золотых + 35 серебряных + 18 бронзовых).

4. Нидерланды (44 медали = 23 золотых + 13 серебряных + 8 бронзовых).

5. Италия (62 медали = 20 золотых + 13 серебряных + 29 бронзовых).

6. Франция (65 медалей = 17 золотых + 24 серебряных + 24 бронзовых).

7. Украина (65 медаль = 16 золотых + 21 серебряных + 28 бронзовых).

8. Бразилия (66 медалей = 16 золотых + 19 серебряных + 31 бронзовых).

9. Россия (55 медалей = 16 золотых + 19 серебряных + 20 бронзовых).