Медали сборной России на Паралимпийских играх — 2024 в Париже, 6 сентября

6 сентября прошёл девятый соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже. Сборная России, выступающая на Паралимпиаде в нейтральном статусе, завоевала в этот день две медали. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами отечественных спортсменов.

Российский легкоатлет Иван Ревенко стал победителем соревнований по метанию копья на Паралимпийских играх 2024 года в Париже в классе F54. Спортсмен метнул снаряд на отметку в 30,77 метра, установив личный рекорд.

Серебряную медаль Паралимпиады завоевала Валерия Шабалина в заплыве на дистанции 100 метров на спине в классе S14.

Сборная России, выступающая в нейтральном статусе, сохраняет девятое место в общекомандном медальном зачёте. Лидерство в зачёте с огромным отрывом от конкурентов удерживает команда Китая.

Ледовая тренировка паралимпийки Стеф Райд: