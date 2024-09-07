Итальянская легкоатлетка выступила на Паралимпиаде-2024 в маске на глаза с Моной Лизой

Итальянская легкоатлетка Ассунта Леньянте выступила на соревнованиях Паралимпиады-2024 в забавной маске на глаза с изображением Моны Лизы. Спортсменка завоевала золотую медаль в метании ядра и серебряную в метании диска.

Леньянте выступает в классах F11-12, где представлены атлеты с нарушением зрения. В 2008 году итальянка принимала участие на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В 2009 году Леньянте внезапно перестала видеть правым глазом, а затем резко ухудшилось и зрение в левом. С тех пор она выступает в инвалидном спорте.

Ассунта является трёхкратной паралимпийской чемпионкой в метании ядра (Лондон-2012, Рио-2016, Париж-2024). В Токио-2020 она также завоевала серебряную награду в метании диска.

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