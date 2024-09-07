Российский легкоатлет Андрей Вдовин выиграл второе золото Паралимпиады-2024

Российский атлет Андрей Вдовин завоевал золотую медаль Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в беге на дистанции 200 м в классе Т37, в который входят спортсмены с нарушениями координации. Вдовин стал трёхкратным паралимпийским чемпионом. В Париже-2024 россиянин выиграл золото на дистанции 400 м и бронзу на 100 м.

Андрей преодолел дистанцию с лучшим результатом сезона — 22,69. Серебряную медаль завоевал представитель Бразилии Рикарду Гомеш де Мендонка (22,71). Бронзовая награда — ещё у одного бразильца Кристиана Габриэля Луис да Коста (22,74).

Паралимпийские игры — 2024 проходят с 28 августа по 8 сентября в Париже. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом.