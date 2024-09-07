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Дмитрий Сафронов и Артём Калашян завоевали серебро и бронзу Паралимпиады-2024 на 200 м

Дмитрий Сафронов и Артём Калашян завоевали серебро и бронзу Паралимпиады-2024 на 200 м
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Российские легкоатлеты Дмитрий Сафронов и Артём Калашян завоевали серебряную и бронзовую медали Паралимпиады-2024 в Париже (Франция) в беге на дистанции 200 м в классе Т35, в котором участвуют спортсмены с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Дмитрий Сафронов преодолел дистанцию за 23,78. Артём Калашян показал результат 23,88. Победу одержал украинский спортсмен Игорь Цветов со временем 23,19.

Ранее на Играх-2024 в Париже Артём завоевал серебряную награду на дистанции 100 м, Сафронов в этом же забеге завоевал бронзовую медаль.

Паралимпийские игры — 2024 проходят с 28 августа по 8 сентября в Париже. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом.

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