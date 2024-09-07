Россиянка Алиева завоевала бронзу Паралимпиады-2024 в соревнованиях по настольному теннису

Россиянка Маляк Алиева стала бронзовым призёром Паралимпийских игр в Париже в соревнованиях по настольному теннису в классе WS6. В матче за выход в финал российская спортсменка уступила Наджле Аль‑Дайени из Ирака. Встреча завершилась со счётом 1:3 (11:8, 10:12, 8:11, 9:11).

Проигравшие в полуфинале спортсменки автоматически получают бронзовые награда Паралимпиады-2024. В матче за золото Аль‑Дайени сыграет с украинкой Мариной Литовченко.

Напомним, Паралимпиада-2024 в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них примут участие 85 российских спортсменов. В Паралимпиаде-2024 примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.