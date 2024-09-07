Китай досрочно выиграл Паралимпийские игры — 2024

Сборная Китая досрочно обеспечила себе победу в медальном зачёте Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Китайские спортсмены завоевали 196 медалей (86 золотых, 65 серебряных и 45 бронзовых наград). Второе место занимает команда Великобритании, на счету которой 107 медалей (45 золотых, 36 серебряных и 26 бронзовых). Представители Великобритании лишились шансов обойти команду Китая в медальном зачёте.

Отметим, что сборная Китая выиграла Паралимпиаду в шестой раз подряд. Ранее китайские спортсмены становились победителями Игр в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2021 годах.

Напомним, Паралимпиада-2024 в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них представлены 85 российских спортсменов. В Паралимпиаде-2024 примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.