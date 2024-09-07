Российская пловчиха Виктория Ищиулова выиграла третье серебро Паралимпиады-2024 на дистанции 100 м баттерфляем. Она выступает в классе S8, в который входят люди с различными формами инвалидности, в том числе ампутированными конечностями и церебральным параличом. Её результат — 1.11,62. Золотую медаль выиграла американка Джессика Лонг (1.10,59), бронза в активе англичанки Элис Таи (1.13,60).

Ранее пловчиха Валерия Шабалина также выиграла серебряную медаль на дистанции 100 м спиной. Она также выиграла ещё два золота на Паралимпийских играх в Париже.

Паралимпиада в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них принимают участие 85 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе. Разыгрывается 549 комплектов медалей.