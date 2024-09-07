Егор Ефросинин стал третьим на дистанции 50 м баттерфляем на Паралимпиаде-2024

Российский пловец Егор Ефросинин завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) на дистанции 50 м баттерфляем. Он выступает в классе S7, в который входят люди с различными формами инвалидности, в том числе ампутированными конечностями. Егор преодолел дистанцию за 29,69. Быстрее остальных с рекордом Европы дистанцию прошёл украинец Андрей Трусов, показав результат 28,75 секунды. Второе место занял колумбиец Серрано Сарате (29,08).

Ранее Ефросинин также выиграл бронзовую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем.

Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом. Валерия Шабалина принесла сборной России третье золото на Паралимпиаде-2024.