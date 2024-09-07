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Егор Ефросинин стал третьим на дистанции 50 м баттерфляем на Паралимпиаде-2024

Егор Ефросинин стал третьим на дистанции 50 м баттерфляем на Паралимпиаде-2024
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Российский пловец Егор Ефросинин завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) на дистанции 50 м баттерфляем. Он выступает в классе S7, в который входят люди с различными формами инвалидности, в том числе ампутированными конечностями. Егор преодолел дистанцию за 29,69. Быстрее остальных с рекордом Европы дистанцию прошёл украинец Андрей Трусов, показав результат 28,75 секунды. Второе место занял колумбиец Серрано Сарате (29,08).

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Ранее Ефросинин также выиграл бронзовую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем.

Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом. Валерия Шабалина принесла сборной России третье золото на Паралимпиаде-2024.

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