Пловец Роман Жданов завоевал второе золото на Паралимпиаде-2024

Российский пловец Роман Жданов завоевал вторую золотую медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Сегодня, 7 сентября, он оказался сильнее всех на дистанции 50 м на спине. Жданов выступает в классе S4. Егор преодолел дистанцию за 42,30. Второе место занял мексиканец Анхель де Хесус Камачо Рамирес (42,70), третье — чех Арношт Петрачек (43,96).

Ранее Ефросинин также выиграл золото на дистанции 150 м комплексом и серебряную медаль на дистанции 200 метров вольным стилем.

Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом. Валерия Шабалина принесла сборной России третье золото на Паралимпиаде-2024.