Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада 2024 Новости

Россиянка Дарья Лукьяненко стала чемпионкой Паралимпиады-2024 с новым мировым рекордом

Россиянка Дарья Лукьяненко стала чемпионкой Паралимпиады-2024 с новым мировым рекордом
Аудио-версия:
Комментарии

22-летняя российская пловчиха Дарья Лукьяненко установила мировой рекорд на Паралимпийских играх – 2024 на дистанции 100 м вольным стилем в классе S11. Она стала трёхкратной чемпионкой Игр в Париже. Лукьяненко преодолела дистанцию за 1.04,88. Второе место заняла Лизетт Бруинсма из Нидерландов с результатом 1.05,95, тройку призёров замкнула китаянка Чжан Сяотун (1.06,84).

Материалы по теме
Дарья Лукьяненко, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
Истории
Дарья Лукьяненко, плавание — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024

Это пятая медаль россиянки на Паралимпиаде-2024. Ранее она завоевала бронзовые медали в заплывах на 400 м вольным стилем и 100 м брассом и золотые награды на дистанциях 200 м комплексным плаванием и 100 м брассом.

Паралимпиада в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них примут участие в общей сложности 85 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Материалы по теме
22-летняя Дарья Лукьяненко завоевала второе золото Паралимпиады-2024, установив рекорд Игр
Комментарии
Новости. Паралимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android