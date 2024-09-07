Россиянка Дарья Лукьяненко стала чемпионкой Паралимпиады-2024 с новым мировым рекордом

22-летняя российская пловчиха Дарья Лукьяненко установила мировой рекорд на Паралимпийских играх – 2024 на дистанции 100 м вольным стилем в классе S11. Она стала трёхкратной чемпионкой Игр в Париже. Лукьяненко преодолела дистанцию за 1.04,88. Второе место заняла Лизетт Бруинсма из Нидерландов с результатом 1.05,95, тройку призёров замкнула китаянка Чжан Сяотун (1.06,84).

Это пятая медаль россиянки на Паралимпиаде-2024. Ранее она завоевала бронзовые медали в заплывах на 400 м вольным стилем и 100 м брассом и золотые награды на дистанциях 200 м комплексным плаванием и 100 м брассом.

Паралимпиада в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них примут участие в общей сложности 85 российских спортсменов в нейтральном статусе.