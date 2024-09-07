Российский прыгун в длину Матвей Якушев стал чемпионом Паралимпиады-2024

Российский легкоатлет Матвей Якушев завоевал золото в прыжках в длину на Паралимпийских играх — 2024 в Париже. Он вырвал победу в последней попытке, прыгнув на 7,51 метра. Серебряную медаль завоевал Абдул Латиф Ромли из Малайзии с прыжком на 7,45 м. Тройку сильнейших замкнул колумбиец Джон Абанда Асприлья (7,38).

Для российских спортсменов эта золотая медаль стала 20‑й на Играх в Париже. Ранее российская пловчиха Дарья Лукьяненко установила мировой рекорд на Паралимпийских играх – 2024 на дистанции 100 м вольным стилем и стала трёхкратной чемпионкой Игр в Париже.

Паралимпиада в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них примут участие в общей сложности 85 российских спортсменов в нейтральном статусе.