Паралимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги дня

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В субботу, 7 сентября, прошёл предпоследний соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с наиболее интересными медальными результатами дня на Паралимпиаде-2024.

Футбол среди незрячих

Франция. Аргентина. Бразилия.

Лёгкая атлетика. Мужчины, 200 м, класс Т35

Игорь Цветов (Украина). Дмитрий Сафронов (Россия). Артём Калашян (Россия).

Лёгкая атлетика. Мужчины, прыжки в длину, класс Т20

Матвей Якушев (Россия). Абдул Латиф Ромли (Малайзия). Джон Абанда Асприлья (Колумбия).

Плавание. Женщины, 100 м баттерфляем, класс S8

Джессика Лонг (США). Виктория Ищиулова (Россия). Элис Таи (Великобритания).

Плавание. Мужчины, 50 м на спине, класс S4

Роман Жданов (Россия). Анхель де Хесус Камачо Рамирес (Мексика). Арношт Петрачек (Чехия).

Плавание. Женщины, 100 м вольным стилем, класс S11

Дарья Лукьяненко (Россия) — WR. Лизетт Бруинсма (Нидерланды). Чжан Сяотун (Китай).

Со всеми результатами соревновательного дня можно ознакомиться на официальном сайте Паралимпиады.