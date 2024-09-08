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Паралимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги дня

Паралимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги дня
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В субботу, 7 сентября, прошёл предпоследний соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с наиболее интересными медальными результатами дня на Паралимпиаде-2024.

Футбол среди незрячих

  1. Франция.
  2. Аргентина.
  3. Бразилия.

Лёгкая атлетика. Мужчины, 200 м, класс Т35

  1. Игорь Цветов (Украина).
  2. Дмитрий Сафронов (Россия).
  3. Артём Калашян (Россия).

Лёгкая атлетика. Мужчины, прыжки в длину, класс Т20

  1. Матвей Якушев (Россия).
  2. Абдул Латиф Ромли (Малайзия).
  3. Джон Абанда Асприлья (Колумбия).

Плавание. Женщины, 100 м баттерфляем, класс S8

  1. Джессика Лонг (США).
  2. Виктория Ищиулова (Россия).
  3. Элис Таи (Великобритания).

Плавание. Мужчины, 50 м на спине, класс S4

  1. Роман Жданов (Россия).
  2. Анхель де Хесус Камачо Рамирес (Мексика).
  3. Арношт Петрачек (Чехия).

Плавание. Женщины, 100 м вольным стилем, класс S11

  1. Дарья Лукьяненко (Россия) — WR.
  2. Лизетт Бруинсма (Нидерланды).
  3. Чжан Сяотун (Китай).

Со всеми результатами соревновательного дня можно ознакомиться на официальном сайте Паралимпиады.

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