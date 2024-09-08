Паралимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги дня
В субботу, 7 сентября, прошёл предпоследний соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с наиболее интересными медальными результатами дня на Паралимпиаде-2024.
Футбол среди незрячих
- Франция.
- Аргентина.
- Бразилия.
Лёгкая атлетика. Мужчины, 200 м, класс Т35
- Игорь Цветов (Украина).
- Дмитрий Сафронов (Россия).
- Артём Калашян (Россия).
Лёгкая атлетика. Мужчины, прыжки в длину, класс Т20
- Матвей Якушев (Россия).
- Абдул Латиф Ромли (Малайзия).
- Джон Абанда Асприлья (Колумбия).
Плавание. Женщины, 100 м баттерфляем, класс S8
- Джессика Лонг (США).
- Виктория Ищиулова (Россия).
- Элис Таи (Великобритания).
Плавание. Мужчины, 50 м на спине, класс S4
- Роман Жданов (Россия).
- Анхель де Хесус Камачо Рамирес (Мексика).
- Арношт Петрачек (Чехия).
Плавание. Женщины, 100 м вольным стилем, класс S11
- Дарья Лукьяненко (Россия) — WR.
- Лизетт Бруинсма (Нидерланды).
- Чжан Сяотун (Китай).
Со всеми результатами соревновательного дня можно ознакомиться на официальном сайте Паралимпиады.
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