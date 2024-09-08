Паралимпиада-2024 в Париже: Россия переместилась на восьмое место в медальном зачёте

7 сентября прошёл очередной соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

По его итогам сборная России, выступающая в нейтральном статусе, переместилась на восьмое место в общекомандном медальном зачёте. За 7 сентября национальная команда завоевала девять медалей разного достоинства: четыре золотые, две серебряные и три бронзовые. Лидерство в зачёте с огромным отрывом от конкурентов удерживает команда Китая, которая досрочно выиграла Паралимпийские игры.

Паралимпиада-2024. Медальный зачёт на 7 сентября:

1. Китай (216 медалей = 94 золотые + 73 серебряные + 49 бронзовых).

2. Великобритания (120 медалей = 47 золотых + 42 серебряные + 31 бронзовая).

3. США (102 медали = 36 золотых + 41 серебряная + 25 бронзовых).

4. Нидерланды (55 медалей = 26 золотых + 17 серебряных + 12 бронзовых).

5. Италия (70 медалей = 24 золотых + 15 серебряных + 31 бронзовая).

6. Бразилия (86 медалей = 23 золотых + 25 серебряных + 38 бронзовых).

7. Украина (79 медалей = 21 золотая + 26 серебряных + 32 бронзовые).

8. Россия (64 медали = 20 золотых + 21 серебряная + 23 бронзовые).