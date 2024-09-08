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Медали сборной России на Паралимпийских играх — 2024 в Париже, 7 сентября

Медали сборной России на Паралимпийских играх — 2024 в Париже, 7 сентября
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В субботу, 6 сентября, прошёл предпоследний соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Сборная России, выступающая на Паралимпиаде в нейтральном статусе, завоевала в этот день четыре золотые, две серебряные и три бронзовые награды. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальными результатами отечественных спортсменов.

  • Легкоатлет Андрей Вдовин завоевал золотую медаль в беге на дистанции 200 м в классе Т37, в который входят спортсмены с нарушениями координации.
  • Дмитрий Сафронов и Артём Калашян завоевали серебряную и бронзовую медали в беге на дистанции 200 м в классе Т35, в котором участвуют спортсмены с поражениями опорно-двигательного аппарата.
  • Маляк Алиева стала бронзовым призёром Паралимпийских игр в соревнованиях по настольному теннису в классе WS6.
  • Пловчиха Виктория Ищиулова выиграла серебро на дистанции 100 м баттерфляем в классе S8, в который входят люди с различными формами инвалидности, в том числе ампутированными конечностями и церебральным параличом.
  • Пловец Егор Ефросинин завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 м баттерфляем в классе S7, в который входят люди с различными формами инвалидности, в том числе ампутированными конечностями и церебральным параличом.
  • Пловец Роман Жданов завоевал золотую медаль на дистанции 50 м на спине в классе S4.
  • Пловчиха Дарья Лукьяненко победила на дистанции 100 м вольным стилем в классе S11, установив мировой рекорд.
  • Легкоатлет Матвей Якушев завоевал золото в прыжках в длину в классе Т20.

По итогам дня сборная России, выступающая в нейтральном статусе, переместилась на восьмое место в общекомандном медальном зачёте.

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