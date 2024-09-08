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Паралимпиада 2024 в Париже: сборная России завершила выступление

Сборная России завершила выступление на Паралимпиаде-2024 в Париже
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Сегодня, 8 сентября, проходит заключительный соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Сборная России, выступающая в нейтральном статусе, закончила выступления на соревнованиях.

В последнем виде программы с участием российских атлетов Денис Гаврилов финишировал четвёртым в легкоатлетическом марафоне.

Российские спортсмены в общей сложности завоевали на Паралимпийских играх 64 медали (20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые) и занимают в данный момент восьмое место в медальном зачёте. Осталось разыграть ещё девять комплектов наград.

Паралимпиада в Париже проходит с 28 августа по 8 сентября. В соревнованиях приняли участие в общей сложности 85 российских спортсменов в нейтральном статусе.

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