Сборная России завершила выступление на Паралимпиаде-2024 в Париже

Сегодня, 8 сентября, проходит заключительный соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Сборная России, выступающая в нейтральном статусе, закончила выступления на соревнованиях.

В последнем виде программы с участием российских атлетов Денис Гаврилов финишировал четвёртым в легкоатлетическом марафоне.

Российские спортсмены в общей сложности завоевали на Паралимпийских играх 64 медали (20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые) и занимают в данный момент восьмое место в медальном зачёте. Осталось разыграть ещё девять комплектов наград.

Паралимпиада в Париже проходит с 28 августа по 8 сентября. В соревнованиях приняли участие в общей сложности 85 российских спортсменов в нейтральном статусе.