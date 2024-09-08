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Паралимпиада 2024 в Париже: сколько медалей завоевала сборная России

Сборная России завоевала 64 медали на Паралимпийских играх — 2024 в Париже
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Паралимпийская сборная России завершила выступление на Паралимпиаде-2024, которая проходит в Париже (Франция).

В рамках Паралимпийских игр — 2024 российские спортсмены завоевали 64 медали. Из них 20 золотых наград, 21 серебряная и 23 бронзовые.

Золотые награды россияне завоевали в двух видах спорта: по 10 побед спортсмены одержали в лёгкой атлетике и в плавании. Ещё медали спортсмены завоевали в тхэквондо (одно серебро) и в настольном теннисе (одно серебро и одна бронза).

Паралимпиада в Париже стартовала 28 августа и завершится сегодня, 8 сентября. В соревнованиях приняли участие в общей сложности 85 российских спортсменов в нейтральном статусе. Ранее стало известно, что атлетов из России пригласили на церемонию закрытия Игр-2024.

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Россия ярко выступила на Паралимпиаде 2024. У команды 64 медали, из которых 20 золотых
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